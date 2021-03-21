Чемпионский бой на UFC 260 отменен из-за коронавируса у обладателя титула

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волкановски заявил, что заразился коронавирусом.

28 марта польский боец должен был провести поединок против Брайана Ортеги на турнире UFC 260, который должен пройти в городе Лас-Вегас.

«С горечью в сердце сообщаю о том, что я сдал положительный тест на COVID-19. Я усердно готовился к встрече с Ортегой и теперь очень сильно расстроен... Я следовал всем инструкциям, однако в этот раз мне было не суждено избежать заражения. Спасибо всем за поддержку. Обращаюсь к своим фанатам: я вернусь сильнее, чем когда-либо», — написал Волкановски в Instagram.

В профессиональной карьере представитель Польши принял участие в 23 поединках, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу над Максом Холлоуэйем единогласным решением судей.

Рекорд Ортеги — 15-1-0-1. 17 октября 2020 года он победил Чон Чхан Сона единогласным решением судей на турнире UFC 251.

Ранее менеджер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова Ризван Магомедов заявил, что спортсмен может получить титульный бой в полулегком весе.