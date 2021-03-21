Промоутер Рябинский высказался о возможном бое Бетербиева с Биволом

Промоутер Андрей Рябинский высказался о возможном боксерском поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, передает ТАСС.

Напомним, 20 марта Бетербиев в десятом раунде одолел немца Адама Дейнеса.

«Можно, конечно, говорить о том, что такой бой может быть организован. Не очень хорошо, что оба российские боксеры. Но учитывая, что это объединительный бой, их дороги рано или поздно пересеклись бы», — сказал Рябинский.

До 20 марта Бетербиев не выходил на ринг более года. Свой последний бой 36-летний уроженец Хасавюрта провел в 2019 году против Александра Гвоздика, лидировавшего на тот момент в полутяжелом дивизионе.

Для действующего обладателя чемпионских поясов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) успех в поединке с Дейнесом стал 16-м в профессиональной карьере. Все свои победы Бетербиев одержал нокаутом.

Ранее Бетербиев нокаутировал немца Адама Дайнеса в рамках вечера бокса на арене «Мегаспорт» в Москве.