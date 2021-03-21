Кадыров поздравил Бетербиева с победой над Дейнесом

Глава Чеченской Республики Ахмат Кадыров поздравил боксера Артура Бетербиева с победой над немцем Адамом Дейнесом.

Разговор состоялся по видеосвязи. Напомним, Бетербиев одолел соперника в десятом раунде.

Поединок состоялся в Москве на арене «Мегаспорт».

Россиянин не выходил на ринг более года. Свой последний бой 36-летний уроженец Хасавюрта провел в 2019 году против Александра Гвоздика, лидировавшего на тот момент в полутяжелом дивизионе.

Для действующего обладателя чемпионских поясов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) этот успех стал 16-м в профессиональной карьере. Все свои победы Бетербиев одержал нокаутом.

Ранее Артур Бетербиев поделился эмоциями от победы над немцем Адамом Дейнесом.