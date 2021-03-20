Решение по новому тренеру ЦСКА принял помощник президента России

Решение по новому тренеру московского ЦСКА принял помощник президента России Максим Орешкин. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, именно он являлся главным инициатором приглашения хорватского специалиста Ивицы Олича на пост наставника армейского клуба.

Напомним, Олич выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, став с красно-синими трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Также он играл за немецкие «Гамбург», «Баварию», Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». В октябре 2017 года вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.

Добавим, что Орешкин занимает должность председателя совета директоров ЦСКА с мая 2020 года.

В данный момент пост главного тренера армейцев занимает Виктор Гончаренко. Клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 40 очков. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет сыграть со Словенией.