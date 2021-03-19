Российский боксер Бивол 1 мая проведет свой первый бой спустя 1,5 года

Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол сразится с британцем Крэйгом Ричардсом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу промоутерской компании «Мир бокса», поединок состоится 1 мая в Великобритании.

«Я очень рад, что назначена дата моего следующего поединка. Я долго не боксировал, и у меня уже чешутся руки, хочется вернуться на ринг. Думаю, после длительного простоя — это хороший бой, мне будет интересно боксировать в Британии с местным боксером. Знаю, что британские болельщики любят красивый бокс, и постараюсь их не разочаровать», — сказал Бивол.

Для 30-летнего россиянина этот бой станет первым спустя 1,5 года. В последний раз Бивол выходил на ринг 12 октября 2019 года, когда он одолел доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA. В своей карьере он провел 17 поединков и одержал 17 побед, из которых 11 — нокаутом. Что касается соперника российского боксера, то Ричардс одержал 16 побед в 18-ти боях. Также британец потерпел одно поражение, а еще один его бой завершился вничью. В последний раз 30-летний уроженец Лондона выходил на ринг 18 декабря 2020 года, когда нокаутировал своего соотечественника Шакана Питтерса, нанеся тому первое поражение в карьере.