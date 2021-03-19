Олич может прийти в ЦСКА на смену Гончаренко в ближайшее время

Хорватский специалист Ивица Олич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, руководство красно-синих ведет активные переговоры с хорватом, и, как утверждается, стороны близки к тому, чтобы прийти к соглашению. Также утверждается, что при удачном исходе Олич может возглавить армейцев в ближайшие дни и провести свою первую тренировку в качестве наставника ЦСКА 23 марта.

Ранее о том, что ЦСКА заинтересован в сотрудничестве с Оличем, сообщил инсайдер Нобель Арустамян, который назвал хорвата главным кандидатом на замену действующему главному тренеру москвичей Виктору Гончаренко.

Олич играл за красно-синих с 2003 по 2006 год и стал с ЦСКА трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также стал победителем Кубка УЕФА в 2005 году. В конце июня 2017 года он объявил о завершении карьеры футболиста, а сейчас работает ассистентом главного тренера сборной Хорватии Златко Далича.

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Соглашение с белорусским специалистом истекает летом 2021 года.