Роднина резко высказалась об идее заменить гимн России на музыку Чайковского

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением об идее заменить гимн России на Олимпийских играх на музыку композитора Петра Чайковского.

«Даже не хочу обсуждать новый «гимн». Тысячу раз говорила: наказали — так давайте ехать без гимна! Чего мы вечно какие-то развлекалочки ищем? Ну если народу хочется музыки, то пусть ставят Чайковского. Однако самый лучший вариант — когда наши спортсмены выигрывают. А под какую песню выходить на награждение — уже не важно», — цитирует Роднину Sport24.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в рамках которого суд встал на сторону первых и признал РУСАДА виновным в допинговых махинациях и не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. До 16 декабря 2022 года российским спортсменам запрещено использовать национальную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Позднее Олимпийский комитет России (ОКР) после соответствующего предложения комитета спортсменов ОКР подал запрос об использовании вместо национального гимна советской песни «Катюша», написанной в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером. CAS эту просьбу отклонил. В ответ на это министерство спорта России предложило использовать вместо гимна мелодию из первого концерта Петра Чайковского.