CAS отклонил протест Украины после технического поражения в матче Лиги наций

Спортивный арбитражный суд (CAS) провел расследование по делу о несостоявшемся матче Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии, по итогам которого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение применить санкции к украинцам.

Встреча должна была состояться 17 ноября 2020 года, однако игра была отменена из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в украинской команде. В частности, положительные результаты тестов на COVID-19 получили футболисты Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, а также тренер по физподготовке Иван Баштовой. Из-за вспышки коронавируса команда села на карантин и не смогла сыграть со Швейцарией, за что украинцам было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Как отмечается на сайте суда, панель арбитров CAS нарушений со стороны УЕФА не зафиксировала и оставила вердикт в силе, отклонив апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ). Таким образом, результат встречи остался неизменным.

Из-за этого поражения украинцы не смогли сохранить место в лиге А и опустились на дивизион ниже.