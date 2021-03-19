Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпиаде в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что вместо гимна страны на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио может быть использована мелодия из первого концерта Петра Чайковского.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование композиции «Катюша». В CAS заявили, что песня имеет связь с Россией и поэтому не может прозвучать на соревнованиях.

«Рассматривается активно вопрос использования мелодии музыки Чайковского. Мы взаимодействуем с ОКР, вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами. Чайковский — это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады», — заявил Матыцин после заседания коллегии Минспорта.

17 декабря 2020 года CAS признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал парадную и повседневную форму российских спортсменов на Играх-2020.