Восемь российских биатлонисток выступят в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на официальном сайте список участниц спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Первой из россиянок под 17-м номером на трассу выйдет Светлана Миронова, 34-й — Ульяна Кайшева, 42-й — Лариса Куклина, 50-й — Ирина Казакевич, 62-й — Анастасия Шевченко, 64-й — Евгения Павлова, 94 — Татьяна Акимова, 102-й — Анастасия Гореева.

Старт спринтерской гонки запланирован на 19 марта. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало — в 14.30 мск.

В зачете Кубка мира в спринте лидирует норвежка Тириль Экхофф. Также она досрочно завоевала Большой хрустальный глобус. Лучшей среди россиянок в дисциплине является Светлана Миронова, располагающаяся на 22-й строчке.

Заключительный этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет с 19 по 21 февраля. Также сегодня состоится мужская спринтерская гонка.

Ранее сообщалось, что Экхофф стала победительницей в женском спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Россиянки не смогли попасть в двадцатку лучших.