«Миннесота» Капризова пропустила пять шайб от «Колорадо» в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».
Встреча прошла в Денвере на арене «Болл» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Габриэль Ландескуг, Йонас Донской и Микко Рантанен, оформивший дубль.
У проигравшей команды единственный гол на счету Виктора Раска.
Российский форвард гостей Кирилл Капризов очков в прошедшей встрече не набрал.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в первом матче 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).