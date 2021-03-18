Российским легкоатлетам начнут вновь выдавать нейтральный статус
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен заявил, что организация начнет вновь выдавать нейтральный статус российским спортсменам.
«В моем отчете совету я подтвердил, что план восстановления начал реализовываться. Этот план — лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы», — заявил Андерсен на пресс-конференции.
Функционер отметил, что выдача статусов будет зависеть от того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления.
«Это же касается десяти спортсменов, утвержденных для Олимпийских игр», — добавил Андерсен.
Таким образом россияне получат право выступать на международных стартах.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Из-за отстранения организации спортсмены из России имеют право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
В ноябре 2019 года независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) вынес решение о временной дисквалификации главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Утверждалось, что Лысенко пропустил несколько внесоревновательных тестов, позже спортсмен предоставил документы, согласно которым он пропустил тесты из-за не зависящих от него обстоятельств. AIU уличила чиновников в покрывательстве атлетов.
12 августа 2020 года ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере более $5 млн за причастность бывшего руководства к фальсификации документов по делу спортсмена. В декабре совет международной организации отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до тех пор, пока ВФЛА не представит стратегический план. Из-за этого российские легкоатлеты пропустили чемпионат Европы в помещении, который прошел в польском Торуне с 4 по 7 марта.
Ранее сообщалось, что дело легкоатлета Лысенко передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).