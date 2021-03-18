Чемпионат Европы по ММА — 2021 пройдет в Казани

Чемпион Европы по смешанным единоборствам (MMA) пройдет в Казани в 2021 году, сообщает пресс-служба Союза MMA России.

Соревнования в столице Татарстана впервые пройдут под эгидой объединенных организаций Международной федерации ММА (IMMAF) и Всемирной ассоциацией ММА (WMMAA), в которую входят 43 европейские организации.

Глава Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что Казань считается одним из самых развитых в спортивном плане городов страны, а также лидером по числу побед в различных видах спорта.

«Уверен, что знаковый чемпионат континента привлечет максимальное число участников и пройдет на высочайшем уровне, задаст качественно новый уровень соревнований по ММА для всех стран», — сказал Габдуллин.

Чемпионат Европы по MMA пройдет в Казани с 16 по 21 августа.

В 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2019-м соревнования прошли в Риме. По итогам первенства сборная России выиграла общекомандный зачет, завоевав пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что на проведение чемпионата Европы также претендовали Санкт-Петербург и Сочи.