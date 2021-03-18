Дело легкоатлета Лысенко передано в CAS

Дело российского легкоатлета Данила Лысенко, выступающего в прыжках в высоту, передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщается на официальном сайте независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Прежде дело спортсмена рассматривалось дисциплинарным трибуналом в Лондоне.

В ноябре 2019 года AIU вынес решение о временной дисквалификации главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования по делу спортсмена.

Утверждалось, что Лысенко пропустил несколько внесоревновательных тестов, позже спортсмен предоставил документы, согласно которым он пропустил тесты из-за не зависящих от него обстоятельств. AIU уличила чиновников в покрывательстве атлетов.

После инцидента Шляхтин подал в отставку. В феврале 2021 года он, бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сотрудницы организации Елена Иконникова и Елена Орлова, а также член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян были дисквалифицирован на четыре года.

Сам Лысенко был временно отстранен от участия в спортивных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что ВФЛА выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) $6,31 млн в качестве штрафа по делу Лысенко.