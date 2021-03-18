Большунов: моя свадьба пройдет в норвежском стиле
Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, как проходит подготовка к его свадьбе.
Напомним, торжество запланировано на 24 апреля. Невестой спортсмена является лыжница Анна Жеребятьева.
«Свадьба пройдет в норвежском стиле. У меня пока нет костюма. Пока информации от Йоханнеса Клебо не было. Как правило, они боятся пандемии», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».
Также он отметил, что Эмиль Иверсен справился бы с ролью тамады, но пара не планирует его приглашать.
В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне.
Ранее сообщалось о том, что норвежский лыжник Симен Крюгер согласился с идеей тренера Эйрика Носсума повесить в домах портрет россиянина Большунова в качестве мотивации.