Наставник «Ростова» Карпин признал, что мяч его команды в ворота «Ротора» надо было отменить

17 марта «Ростов» обыграл волгоградский «Ротор» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Главный тренер ростовчан Валерий Карпин заявил, что судья не должен был засчитывать первый гол его команды в ворота волгоградцев.

«После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать», — передает слова Карпина «Рейтинг Букмекеров».

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» занимает шестое место, набрав 37 очков. «Ротор» расположился на 13 строчке, имея в активе 18 баллов.

Стоит отметить, что генеральный директор волгоградцев Андрей Рекечинский в беседе со Sport24 заявил о том, что клуб подаст жалобу на судейство Николая Левникова.

Ранее «Ростов» разгромил «Ротор» в матче РПЛ.