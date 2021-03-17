В Российской федерации прыжков в воду обсудят арест главы организации

Президиум Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) на следующей неделе обсудит арест главы организации Алексея Власенко, передает «РИА Новости».

Напомним, Власенко обвиняется по 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Басманный суд Москвы заключил функционера под стражу до 16 мая.

«Я сейчас нахожусь в Воронеже. Очевидно, на следующей неделе придется обсудить положение дел с президиумом. У нас скоро Кубок мира. Ребята будут бороться за лицензии. Подготовка к Играм идет», — сказал вице-президент РФПВ Дмитрий Саутин.

Также Власенко возглавляет Федерацию синхронного плавания России и Федерацию водного поло России.

РИА «Новости» со ссылкой на источник отмечает, что обвинения не связаны с деятельностью Власенко на посту спортивных федераций. Защита Власенко просила не применять к нему меру пресечения в виде заключения под стражу, а ограничиться домашним арестом или залогом в размере до 10 млн рублей.

Ранее Федерация синхронного плавания отреагировала на задержание Власенко.