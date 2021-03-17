Объявлены лучшие игроки 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-3 попали нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо, оформивший хет-трик в матче против «Шеффилд Юнайтед» (5:0), голкипер «Лидс Юнайтед» Иллан Мелье, отразивший все удары во встрече с лондонским «Челси» (0:0), а также полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Леандро Троссард, забивший победный мяч в игре против «Саутгемптона» (2:1).

После 30 матчей чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 71 очко. «Горожане» опережают идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед» на 14 баллов. При этом у «красных дьяволов» есть игра в запасе.

Ранее были определены лучшие игроки 27-го тура Английской премьер-лиги.