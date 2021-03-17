ЦСКА подшутил над «Зенитом» роликом с Чепчуговым

Московский ЦСКА опубликовал ролик, посвященный предстоящему матчу 23-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

В видео, опубликованном на странице армейцев в Instagram, бывший вратарь команды Сергей Чепчугов в шутливой форме напомнил о том, что сине-бело-голубые забыли привезти игровую форму перед встречей с казанским «Рубином».

«Впереди важная игра. Не знаю, что там будет с формой у «Зенита», но я подхожу к этому матчу в сумасшедшей форме», — сказал экс-вратарь красно-синих.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в Москве на «ВЭБ Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20.00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче.