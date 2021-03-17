Умерла мать нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева

Умерла мать нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева, сообщается на странице клуба в Twitter.

«В семье нападающего нашей команды Ивана Игнатьева случилось горе. У него умерла мама. Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования Ивану и его близким. Иван, мы с тобой...» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 14 матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» начнется с минуты молчания в память об отце владельца красно-белых Леонида Федуна.