Федерация синхронного плавания отреагировала на задержание главы организации

Пресс-служба Федерации синхронного плавания России прокомментировала информацию о задержании главы организации Алексея Власенко.

«Мы работаем, нам ничего не известно. Власенко задержан не по делам Федерации синхронного плавания. Поэтому следите, что пишут в прессе. Мы никакой информацией не владеем по этому поводу. Он пока наш президент и надеемся, что так и останется», — приводит слова представителя пресс-службы организации Sport24.

17 марта стало известно, что Следственный комитет России обвиняет Власенко в мошенничестве в особо крупном размере.

Помимо Федерации синхронного плавания, Власенко является главой Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду, а также входит в состав исполкома Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что следствие просит арестовать Власенко на два месяца.