Стали известны подробности предъявляемых члену исполкома ОКР обвинений
Антон Борисов
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Стали известны подробности обвинений, предъявляемых члену исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Алексею Власенко.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, обвинения не связаны с его работой как главы трех спортивных федераций.
Власенко является президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России. В ноябре 2020 года он был переизбран главой всех трех организаций.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет просит арестовать Власенко. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.