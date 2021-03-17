Бригада Карасева отказалась преклонять колено на игре «Ман Сити» и «Боруссии»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым отказалась преклонять колено перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».

Арбитры, в отличие от участников поединка, предпочли в это время стоять.

В рамках главного клубного футбольного турнира Старого Света жест в поддержку движения Black Lives Matter сохранился на играх с участием английских команд.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что полузащитнику «Спартака» Виктору Мозесу поставлен диагноз «надрыв боковой связки коленного сустава».