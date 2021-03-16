Директор «Чертаново» извинился перед избитым футболистом Шнапцевым

Директор «Чертаново» Николай Ларин выступил с заявлением по поводу инцидента с избиением игрока «Локомотива» Максима Шнапцева после матча ЮФЛ-2.

«Мы признаем свою вину и понимаем степень тяжести проступка, совершенного нашим игроком. Наш футболист поступил неразумно, перенеся борьбу с футбольного поля за его пределы. Этому нет оправданий. Безусловно, виновный понесет серьезное наказание. Искренне заверяем вас, что в нашей Академии мы стараемся прививать умение отвечать за свои поступки. Верим, что вы найдёте в себе силы простить нашего футболиста, несмотря на всю степень его вины», — говорится в заявлении на официальном сайте «Чертаново.

13 марта после встречи «Локомотив» — «Чертаново» между игроком «железнодорожников» Максимом Шнапцевым и несколькими футболистами другой команды произошла потасовка, в результате которой Шнапцев получил перелом носа и сотрясение мозга.

Ранее «Чертаново» уже принесло свои извинения Максиму Шнапцеву, при этом клуб подчеркнул, никакого массового избиения футболиста «Локомотива», о котором пишут некоторые СМИ, не было.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит эпизод с избиением футболиста «Локомотива».