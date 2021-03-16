По факту гибели Файзутдинова организована доследственная проверка

Следственными органами по Ярославской области организована проверка по факту получения травмы Тимуром Файзутдиновым. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Ярославской области.

19-летний защитник петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации 16 марта из-за случайного попадания шайбы в голову во время хоккейного матча. Врачи боролись за жизнь хоккеиста три дня, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, другие аппараты поддерживали работу сердца, но спасти Файзутдинова не удалось.

В первую очередь Следственный комитет намерен проверить качество и своевременность оказания медицинской помощи 19-летнему спортсмену.

«Врачи больницы сказали мне, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия, поэтому хотим перевезти сына в Москву», — рассказала порталу 76.RU мама Тимура Файзутдинова.

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