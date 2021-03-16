Мозер объяснила, почему отказалась тренировать в Китае за «безумные деньги»

Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер призналась, что отклонила предложение о работе в Китае.

По словам Мозер, оно ей поступило после Олимпийских игр в Пхенчхане. Отказаться тренер решила из-за нежелания переезжать из России.

«Вот эти два месяца после Олимпиады я думала, что все, жизнь закончилась, я проиграла, есть специалисты, которые были лучше, не будет приглашений. Но через два месяца приглашения пришли практически из всех уголков земного шара, где есть серьезное парное катание. Китай был. За большие деньги. Сколько? Я даже не помню. Дело не в том, что я скрываю, дело в том, что деньги были какие-то безумные по моим пониманиям», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Мозер возобновила тренерскую карьеру.