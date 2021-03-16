Рыжиков обвинил «Тамбов» во лжи
Андрей Черников
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Экс-вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков прокомментировал свой уход из команды, передает «Матч ТВ».
«Почему ушел? Устал от лжи, решил больше это не терпеть и уйти. Я написал извещение в клуб, что приостанавливаю работу по статье 142 ТК РФ о невыплате зарплаты на протяжении двух и более месяцев», — сказал Рыжиков.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» занимает 16-е место, набрав 13 очков.
Ранее сообщалось о том, что Рыжиков может получить должность в казанском «Рубине».