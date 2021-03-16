Хоккеист «Рейнджерс» Панарин признан второй звездой матча с «Филадельфией»

В ночь на 16 марта «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Филадельфии» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:5 (ОТ).



Российский игрок «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан второй звездой матча (1+2). Лучшим игроком матча стал форвард «летчиков» Якуб Ворачек (1+2). Третья звезда — Джоэль Фараби из «Филадельфии» (1+1).



Ранее Панарин набрал три очка в матче с «Филадельфией».