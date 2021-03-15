Арбитр Кукуляк рассудит ЦСКА и «Зенит» в центральном матче 23-го тура РПЛ
Определены бригады арбитров на матчи 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как утверждается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС), центральный матч тура между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» обслужит Евгений Кукуляк из Калуги. Ему помогут Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, а также Павел Шадыханов, который станет резервным судьей. Видеоассистентами будут Игорь Панин и Антон Аверьянов.
На остальные матчи тура РПЛ определены следующие главные рефери:
«Ротор» (Волгоград) — «Ростов» — Кирилл Левников;
«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — Сергей Лапочкин;
«Уфа» — «Локомотив» (Москва) — Станислав Васильев;
«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — Владимир Москалев;
«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — Василий Казарцев;
«Сочи» — «Тамбов» — Артем Любимов;
«Рубин» (Казань) — «Химки» — Алексей Матюнин.
⚡️ Назначение арбитров на 23-й тур Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/VbirwlPibV— РФС (@rfsruofficial) March 15, 2021