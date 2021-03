Миранчук отправится в Мадрид на ответный матч с «Реалом»

Тренерский штаб итальянской «Аталанты» определился с заявкой команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Всего список состоит из 21 футболиста, среди них числится российский полузащитник Алексей Миранчук.

Встреча пройдет в столице Испании на стадионе «Альфредо ди Стефано» 16 марта. Стартовый свисток должен прозвучать в 23.00 мск.

Первый матч состоялся 24 февраля в Бергамо и завершился победой «сливочных» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Ферлан Менди. Бергамаски почти весь матч играли в меньшинстве, когда на 17-й минуте был удален Ремо Фройлер. Миранчук всю встречу провел на скамейке запасных.

В текущем сезоне российский полузащитник провел за «Аталанту» 21 матч во всех турнирах, в которых запил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Questi i nerazzurri a disposizione per #RealMadridAtalanta!

Here is our squad to face @realmadrid!#UCL #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/E4F7cX9H7X