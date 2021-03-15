CAS подтвердил запрет на использование «Катюши» на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил запрет на использование российскими спортсменами песни «Катюша» на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине, сообщает РИА «Новости».

«Комиссия CAS считает, что формулировка в решении «любой гимн, связанный с Россией», распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и на «Катюшу», — заявили в пресс-службе CAS со ссылкой на генерального секретаря Матье Риба.

17 декабря 2020 года CAS признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее музыкант Юрий Лоза предложил использовать «Калинку» вместо гимна России на Олимпиаде в Токио.