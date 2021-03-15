Экс-врач «Спартака» отреагировал на информацию об употреблении Обуховым допинга

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов высказался об обвинениях в адрес нападающего «Ростова» Владимира Обухова в употреблении допинга.

15 марта стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) направила письмо на имя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, в котором утверждается, что футболист нарушил антидопиновые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная.

В 2013 году форвард перешел из «Спартака» в московское «Торпедо» на правах аренды. По словам Вартапетова, о положительной пробе ему не сообщали.

В организме Обухова был обнаружен анаболический стероид метандиенон, за употребление которого дается длительная дисквалификация.

«Как он мог попасть в организм? Сложно сказать. Мог и сознательно, мог и случайным образом, присутствуя в какой-то медицинской добавке, а об этом никто не знал. Именно поэтому есть рекомендации никогда такие добавки не принимать», — цитирует Вартапетова «Чемпионат.com».

В РФС заявили, что дела возбуждены в отношении двух игроков и одной футболистки, однако официально имена спортсменов не разглашаются.

Ранее бывший тренер Обухова отреагировал на информацию о допинге у игрока.