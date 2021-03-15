ФИФА возбудила дела в отношении российских футболистов из-за допинга

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дела в отношении двух футболистов и футболистки из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.

«При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды», — говорится в сообщении службы коммуникаций.

В РФС добавили, что информация по делам доведена до сведения указанных лиц, которым организация окажет всю необходимую юридическую помощь.

«РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу», — заявили в службе коммуникаций.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил.