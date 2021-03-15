«Наполи» в гостях переиграл «Милан» в рамках чемпионата Италии

В очередном матче 27-го тура чемпионата Италии «Наполи» переиграл «Милан».

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч забил Маттео Политано.

Этот успех позволил подопечным Дженнаро Гаттузо набрать 50 очков и закрепиться на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который превзошел его рекорд по количеству забитых голов за карьеру.