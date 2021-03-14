Капризов набрал 24-е очко в сезоне НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди россиян

Состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

Первую шайбу в матче забросил Виктор Раск, а его ассистентами выступили партнеры по звену Матс Цуккарелло и Кирилл Капризов. Для российского нападающего эта голевая передача стала 14-й в нынешнем сезоне. В активе 23-летнего Капризова теперь 24 очка (10+14) в 26 матчах, что является лучшим результатом в регулярном чемпионате среди россиян.

В составе победителей также отличились Ник Бонино, Кевин Фиала и Йоэль Эрикссон Эк, забросивший шайбу в пустые ворота. У проигравших единственный гол записал на свой счет Фил Кессел.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» — «Аризона Койотс» — 4:1

Голы: 0:1 - Кессел – 13:27 (5x5)

1:1 - Раск (Цуккарелло, Капризов) – 26:35' (5x5)

2:1 - Бонино (Фиала, Паризе) – 46:03' (5x5)

3:1 - Фиала (Дамба, Бродин) – 51:10' (5x4)

4:1 - Эрикссон Эк – 59:55' (en)

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