Российский арбитр Карасев назначен на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Российский арбитр Сергей Карасев назначен на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией», сообщает Российский футбольный союз (РФС) в Telegram.

Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья — белорус Алексей Кульбаков. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, его помощником (AVAR) назначен Сергей Иванов.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Боруссией» пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште 16 марта. Начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой английской команды со счетом 2:0.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать матч 23-го тура чемпионата России с волгоградским «Ротором» из-за недовольства работой арбитров.