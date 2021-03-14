Лыжница Ступак заняла второе место в общем зачете Кубка мира
Василий Учаев
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Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в общем зачете Кубка мира.
По итогам сезона-2020/21 россиянка набрала 1079 очков. Победу в общем зачете одержала представительница США Джессика Диггинс (1347). Третьей стала шведская лыжница Эбба Андерссон (1011).
Еще одна россиянка Татьяна Сорина заняла пятое место (851), а Наталья Непряева расположилась на шестой строчке (733).
Ранее сообщалось, что Ступак стала третьей в пасьюте на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Общий зачет
1. Джессика Диггинс (США) — 1347 очков;
2. Юлия Ступак (Россия) — 1079;
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 1011...
5. Татьяна Сорина (Россия) — 851;
6. Наталья Непряева (Россия) — 733.