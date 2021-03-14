Лыжница Ступак заняла второе место в общем зачете Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в общем зачете Кубка мира.

По итогам сезона-2020/21 россиянка набрала 1079 очков. Победу в общем зачете одержала представительница США Джессика Диггинс (1347). Третьей стала шведская лыжница Эбба Андерссон (1011).

Еще одна россиянка Татьяна Сорина заняла пятое место (851), а Наталья Непряева расположилась на шестой строчке (733).

Ранее сообщалось, что Ступак стала третьей в пасьюте на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Общий зачет

1. Джессика Диггинс (США) — 1347 очков;

2. Юлия Ступак (Россия) — 1079;

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 1011...

5. Татьяна Сорина (Россия) — 851;

6. Наталья Непряева (Россия) — 733.