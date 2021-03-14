Призер Игр объяснил, почему российские лыжники не дружат с норвежцами

Серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Александр Панжинский высказался о взаимоотношениях между российскими и норвежскими лыжниками.

«Возможно, проблема в том, что многие российские лыжники не говорят по-английски, в том числе Александр Большунов. Вот и остается общаться через онлайн-переводчик. Отсюда недопонимание», — цитирует Панжинского RT.

По мнению экс-спортсмена, между лыжниками из России и Норвегии присутствует уважение.

Ранее норвежский лыжник Йохеннес Клебо заявил, что у него не получается нормально общаться с россиянином Александром Большуновым.