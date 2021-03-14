Рой Джонс почтил память Марвина Хаглера

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс почтил память экс-обладателя титулов в среднем дивизионе Марвина Хаглера, который скончался 13 марта в возрасте 66 лет.

«Мое сердце принадлежит семье легенды, научившей меня истинному значению слова «последовательность». Его будет не хватать», – написал Рой Джонс в Instagram.

По словам одного из сыновей Хаглера, бывший боксер был доставлен в больницу в Нью-Гэмпшире 13 марта из-за проблем с дыханием и боли в груди. Через четыре часа семья экс-спортсмена была уведомлена о его смерти, причина которой пока не установлена.

Хаглер становился чемпионом мира в среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) (1980-1987), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (1980-1987) и Международной боксерской федерации (IBF) (1983-1987). Он дважды признавался бойцом года по версии журнала The Ring.

Ранее о смерти экс-боксера сообщила его жена.