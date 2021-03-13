«Спартак» поздравил своих воспитанников с голами в ворота ЦСКА
Московский «Спартак» поздравил своих воспитанников Александра Ломовицкого и Владислава Пантелеева, ныне выступающих за «Арсенал», с голами в ворота ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Агенты Ломик и Пантелеев. Еще одна выполненная миссия», — написала пресс-служба красно-белых в Twitter.
Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 42-й минуте Пантелеев реализовал пенальти, а спустя три минуты Ломовицкий удвоил преимущество своей команды. В концовке второго тайма Наир Тикнизян сократил отставание в счете.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что защитника ЦСКА Марио Фернандеса увезли в больницу.
Агенты Ломик и Пантелеев ��— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 13, 2021
Ещё одна выполненная миссия ✅ https://t.co/or8qu4IQqU pic.twitter.com/Mya1U6i9FF