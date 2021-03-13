Лыжница Ступак выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине

Российская лыжница Юлия Ступак выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине.

Спортсменка преодолела десятикилометровую дистанцию за 25 минут и 13,3 секунд.

Вторую строчку заняла Хайди Венг из Норвегии, отстав от победительницы более чем на семь секунд.

Бронзовая награда досталась представительнице Швеции Эббе Андерсон.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо поздравил Александра Большунова с победой в масс-старте на этапе Кубка мира в Энгадине.