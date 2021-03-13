Игрок ЦСКА Фернандес получил травму в матче с «Арсеналом»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил травму в матче 22-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

На 21-й минуте встречи, которая проходит в Туле, полузащитник хозяев Александр Ломовицкий после верховой борьбы наступил на лицо упавшего на газон бразильца. Фернандес не смог возобновить игру и покинул поле на носилках. Вместо него вышел Георгий Щенников.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Арсенал» и ЦСКА определились со стартовыми составами.