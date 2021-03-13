Роднина считает правильным решением CAS запретить «Катюшу» в качестве гимна

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить российским спортсменам использовать песню «Катюша» вместо гимна на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине.

«Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада», — цитирует Роднину «Чемпионат.com».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее почетный глава Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал глупостью решение CAS.