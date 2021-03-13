Радулов может сыграть в матче с «Коламбусом» впервые после травмы

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов может сыграть в матче с «Коламбусом», который состоится 13 марта, передает сайт турнира.

Напомним, из-за повреждения россиянин пропустил 14 матчей.



«Нам его однозначно не хватало, что видно по результатам. Надеюсь, что завтра он сыграет, а его энергия нам поможет», — сказал наставник «звезд» Рик Боунесс.

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