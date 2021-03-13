Генменеджер «Тампы» рассказал о том, как проходит восстановление Кучерова

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Жюльен Брисбуа рассказал о том, как происходит восстановления Никиты Кучерова.

«Кучеров готовится вернуться к игре к началу плей-офф. Он приступил к тренировкам на льду. Это длительный процесс восстановления», — передает слова Брисбуа журналист Стивен Уайно в Twitter.

Напомним, Кучеров пропускает регулярный чемпионат в связи с операцией на бедре.



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