«Барселона» готова продать четырех футболистов ради покупки Холанда
Андрей Черников
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Каталонская «Барселона» планирует приобрести футболиста дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, передает Marca.
Отмечается, что ради покупки игрока сине-гранатовые готовы расстаться с Самуэлем Юмтити, Мартином Брайтвайтом, Филиппе Коутиньо и Антуаном Гризманном.
Стоимость трансфера норвежца может составить €100 млн.
Ранее в «Интере» высказались о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны».