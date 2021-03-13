«Барселона» готова продать четырех футболистов ради покупки Холанда

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Каталонская «Барселона» планирует приобрести футболиста дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, передает Marca.

Отмечается, что ради покупки игрока сине-гранатовые готовы расстаться с Самуэлем Юмтити, Мартином Брайтвайтом, Филиппе Коутиньо и Антуаном Гризманном.

Стоимость трансфера норвежца может составить €100 млн.

Ранее в «Интере» высказались о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны».