Российские биатлонистки испугались крушения конструкции на трассе

Российские биатлонистки Светлана Миронова и Ульяна Кайшева прокомментировали скандальный инцидент, который произошел 11 марта перед пристрелкой на женской спринтерской гонке на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, когда на трассу упал один из временных осветительных столбов.

«Я видела только по телевизору такое, когда в Ханты-Мансийске падали мачты. Но это ужасная ситуация, все могло закончиться очень плачевно. Надеюсь, такой ситуации со мной не произойдет, но буду теперь поглядывать на мачты. В случае чего, буду начеку», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

«Никогда с таким раньше не сталкивалась. На моих глазах ничего не падало такого большого. Страшно. Теперь определенно буду настороженной здесь», — добавила Кайшева.

Победу в спринтерской гонке одержала норвежка Тириль Экхофф. Миронова с тремя промахами заняла 52-е место, а Кайшева, промазав четыре раза, финишировала 58-й. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.