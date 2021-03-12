Тренер, на которого чуть не упал столб на КМ в Чехии, рассказал об инциденте

Российский тренер сборной Южной Кореи по биатлону Андрей Прокунин стал очевидцем и участником скандального инцидента, который произошел 12 марта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Перед пристрелкой на женской спринтерской гонке на трассу упал один из временных осветительных столбов. В этот момент специалист находился в нескольких метрах от мачты, и она едва не задела его.

«Упади конструкция на пару секунд раньше — наверное, мы бы с вами уже не разговаривали здесь. Мачты не стационарные, а переносные, поэтому так получилось, что снег снизу подтаял. Это не вина организаторов, а просто стечение обстоятельств. Остановились там с ребятами, подкопали, уплотнили, снежку подкидали, поставили вместе мачты и пошли дальше. Никакой опасности другие мачты не несут», — сказал Прокунин в эфире «Матч ТВ».

Победу в спринте одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 25-е место с одним промахом и отставанием от лидера в минуту и 20,4 секунды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.