«Такие мы на сегодня»: тренер извинился за провал россиянок в спринте

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал выступление спортсменок в женской спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место и принес извинения за их провальный результат.

«Прошу прощения у всех болельщиков, руководства. Вот такие мы на сегодня. Все было нормально, восстанавливались. Так получилось, еще раз прошу прощения. За всех спортсменок. И за всех, кто помогал им», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Победу в спринте одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 25-е место с одним промахом и отставанием от лидера в минуту и 20,4 секунды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.