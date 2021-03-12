Кокорин пропустит очередной матч из-за травмы

Российский нападающий итальяноской «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит ближайший, который состоится 13 марта. В рамках 27-го тура Серии А «фиалки» сыграют в гостях с «Беневенто». Как заявил главный тренер флорентийской команды Чезаре Пранделли, футболист продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения, которое он получил в игре 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2).

«Он все еще на стадии восстановления. К сожалению, старые травмы дают о себе знать», — приводит слова Пранделли Violanews.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года за €4,5 млн. За свой новый клуб 29-летний россиянин провел три неполных матча, результативными действиями не отметившись. Ранее сообщалось, что он тренируется по индивидуальной программе.